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Сегодня, 07:59

Гладилин: «Станкович сам сделал себе имя, а Абаскаля просто завезли в «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах Деяна Станковича в московском клубе.

«Первые впечатления о новых тренерах — всегда обманчивы. Отношение к Станковичу будет зависеть от того, как у «Спартака» пойдет игра и каких результатов команда будет добиваться. Что бы он сегодня не говорил, кому бы он не нравился — это все уйдет на второй план, когда начнется чемпионат. Сравнивать Станковича с Абаскалем я бы не стал. Абаскаль не заходил в «Спартак», его просто привезли сюда. Получилась такая ситуация, что человек посторонний от футбола приехал в «Спартак».

А Станкович сделал себе имя сам. И как тренер, и как футболист. Он пришёл в «Спартак» по приглашению, а не то, что его просто завезли, как Абаскаля, который толком нигде не играл и не работал", — приводит слова Гладилина Legalbet.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/gladilin-stankovich-sam-sdelal-sebe-imya-a-abaskalya/
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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