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Сегодня, 19:30

Гладилин оценил шансы Дзюбы стать тренером после завершения карьеры игрока

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в будущем может стать тренером.

«А почему у него может не получиться? Он знает футбол, тема для него знакомая. Это не проблема для него. Главное, как он освоит эту профессию. Это будет тяжело с его характером и амбициями. Но у него есть характер, целеустремленность. Все будет зависеть от него», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Также Дзюба выступал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Аданы Демирспор».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/01/20787980.shtml
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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