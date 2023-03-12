Гладилин оценил шансы «Спартака» на победу в чемпионате России в этом сезоне

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы красно-белых побороться с петербургским «Зенитом» за победу в РПЛ.

«Теоретически это возможно. Отрыв в восемь очков за такой период можно отыграть, «Зенит» должен три игры проиграть, а «Спартак» должен выиграть все игры без исключения. Теоретически возможно, но практически это сделать очень сложно», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

После 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).