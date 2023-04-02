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Сегодня, 18:15

Гладилин оценил шансы «Спартака» занять второе место в чемпионате России по итогам сезона

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым по силам побороться за второе место в РПЛ.

«Второе место реально, потому что не сказать, что «Ростов» сейчас в отличной форме, какие-то проблемы у него есть, и неизвестно, как он сам будет набирать очки. Так что если «Спартак» будет брать очки в следующих играх, он вполне может занять второе место», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

«Спартак» набрал 41 очко в 21 матче и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков в активе «Ростова», которому в 21-м туре предстоит сыграть с «Торпедо».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/02/20118025.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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