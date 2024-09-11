Гладилин оценил усиление российских клубов в летнее трансферное окно

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал трансферы российских клубов этим летом.

«Все ведущие команды, которые претендуют на чемпионство и хотят бороться за него, за Кубок России, — почти все они усилились. Все зависит от того, у кого какие есть возможности. «Спартак» хорошо укомплектовался, провел хорошую селекцию. «Зенит» тоже приобрел много футболистов, но одна и вторая команды обладали костяком команды, который в состоянии был и без усиления выполнять те задачи, которые перед ними поставлены», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

После 7 туров «Зенит» (17 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Краснодар» (15), третьим — «Локомотив» (15), уступающий «быкам» по личным встречам.