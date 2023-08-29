Гладилин оценил возможность отставки главного тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин оценил ситуацию, в которой оказался главный тренер команды Гильермо Абаскаль в связи с серией неудач.

«Абаскаль — молодой специалист. Ясно, что у него сейчас проблемы. Он никогда не работал с командой такого уровня и никогда ничего не выигрывал. В 34 года решать задачу победы в РПЛ — это очень серьезное испытание. Его не пройти без поддержки руководства. И тренерский штаб должен быть более опытным. Решать вопрос о будущем Абаскаля в «Спартаке» должно руководство клуба, исходя из видения перспектив команды. Но существуют финансовые и юридические моменты. У тренера есть контракт. В случае его расторжения нужно платить неустойку. Тут много нюансов», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.