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Гладилин: «Претензии нужно предъявлять Соболеву, Зобнину и Максименко, а не Станковичу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«Это был первый официальный матч при Станковиче, он еще не наиграл свой костяк команды, это дело времени. Я считаю, что в такой ситуации исход игры должны были решать лидеры команды. Это Соболев, Зобнин и Максименко. Главный форвард, опорный полузащитник и вратарь. Соболев и Зобнин ничего выдающегося не показали, а Максименко так вообще допустил грубейшую ошибку. Поэтому все претензии нужно направить именно им, а не Станковичу. «Спартак» проиграл, но не нужно делать из этого трагедию, это лишь первый тур. Показалось ли, что футболисты «Оренбурга» были лучше подготовлены физически? Нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» сыграет против «Химок».

Источник: РБ Спорт
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