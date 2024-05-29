Гладилин отреагировал на уход Слишковича из «Спартака»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость об уходе тренера Владимира Слишковича из клуба.
«В «Спартак» пришел новый тренер. Видимо, он сам рассчитывал тренировать. Ведь Слишкович провел хороший отрезок в концовке сезона, показал, что он в состоянии сам быть главным тренером. Раз принято такое решение, наверняка Станкович привезет свой тренерский штаб. Если Слишкович будет помогать Станковичу, то это хорошо, а если будет сидеть под ним и ждать, когда его уволят, то это плохо», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.
14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды.