Гладилин отреагировал на уход Слишковича из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость об уходе тренера Владимира Слишковича из клуба.

«В «Спартак» пришел новый тренер. Видимо, он сам рассчитывал тренировать. Ведь Слишкович провел хороший отрезок в концовке сезона, показал, что он в состоянии сам быть главным тренером. Раз принято такое решение, наверняка Станкович привезет свой тренерский штаб. Если Слишкович будет помогать Станковичу, то это хорошо, а если будет сидеть под ним и ждать, когда его уволят, то это плохо», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды.