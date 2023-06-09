Гладилин: «Глушакову нужно будет как можно быстрее получить тренерскую лицензию»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на высказывание полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова, который заявил, что в будущем хочет возглавить красно-белых.

«Сложно сказать, сможет ли Глушаков стать хорошим тренером, — цитирует «РБ Спорт» Гладилина. — Ему нужно проявить себя на этом поприще и доказать, что он способен хорошо справляться с этой ролью. Одного желание мало, посмотрите, например, на Мостового, он долго к этому шел, а только сейчас начал обучение, хотя Александр более опытный, чем Денис. Глушакову не стоит повторять этот опыт — нужно сразу начинать тренерский путь, если он решит завершить карьеру. Одного игрового опыта будет мало для достижения успеха, нужен еще и тренерский опыт. У Глушакова есть тренерские задатки, но как он сможет работать на этой должности, покажет только время. Сначала ему нужно получить лицензию и т.д. Желание хорошее. Цель возглавить «Спартак» — это тоже хорошо, а какой солдат не мечтает стать генералом!»

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московского клуба 36-летний полузащитник стал чемпионом России в сезоне-2016/17.