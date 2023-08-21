Гладилин поделился мнением о поражении «Спартака» от «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о поражении московского клуба от «Зенита».

«Не могу назвать результат неожиданным. Но то, что счет такой крупный, — неприятно. Проблема у «Спартака» — оборона, и она не была решена. Но рассыпаться в таком матче — это плохо. Если при этом ставить задачу чемпионства. Абаскаль просто поплыл. У него есть двадцать с лишним игроков, и он всех считает основными. Никак не определится с костяком. Каждую игру он меняет по три-четыре позиции. Иногда по пять. Так делать нельзя. Особенно это касается обороны, где он начинает дергать позиции. А ведь эта линия должна быть самой стабильной. Абаскаль — молодой тренер. Для него «Спартак» — первая серьезная команда. У него еще нет опыта работы с клубом, который ставит задачу выиграть чемпионат. Поэтому он немного потерялся. Или не знает. Если руководство хочет, чтобы он работал дальше, — ему надо помогать. Пока он не определит костяк команды и стартовый состав, на кого может опираться, такие матчи будут продолжаться. Нельзя ставить серьезных задач при такой ротации футболистов», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».