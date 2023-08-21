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Сегодня, 11:58

Гладилин поделился мнением о поражении «Спартака» от «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о поражении московского клуба от «Зенита».

«Не могу назвать результат неожиданным. Но то, что счет такой крупный, — неприятно. Проблема у «Спартака» — оборона, и она не была решена. Но рассыпаться в таком матче — это плохо. Если при этом ставить задачу чемпионства. Абаскаль просто поплыл. У него есть двадцать с лишним игроков, и он всех считает основными. Никак не определится с костяком. Каждую игру он меняет по три-четыре позиции. Иногда по пять. Так делать нельзя. Особенно это касается обороны, где он начинает дергать позиции. А ведь эта линия должна быть самой стабильной. Абаскаль — молодой тренер. Для него «Спартак» — первая серьезная команда. У него еще нет опыта работы с клубом, который ставит задачу выиграть чемпионат. Поэтому он немного потерялся. Или не знает. Если руководство хочет, чтобы он работал дальше, — ему надо помогать. Пока он не определит костяк команды и стартовый состав, на кого может опираться, такие матчи будут продолжаться. Нельзя ставить серьезных задач при такой ротации футболистов», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005289794_gladilin_abaskal_prosto_poplyil_on_bolee_dvadcati_igrokov_schitaet_osnovnyimi
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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