Гладилин поделился мнением о поражении «Спартака» от «Зенита»

Сегодня, 11:58
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о поражении московского клуба от «Зенита».
«Не могу назвать результат неожиданным. Но то, что счет такой крупный, — неприятно. Проблема у «Спартака» — оборона, и она не была решена. Но рассыпаться в таком матче — это плохо. Если при этом ставить задачу чемпионства. Абаскаль просто поплыл. У него есть двадцать с лишним игроков, и он всех считает основными. Никак не определится с костяком. Каждую игру он меняет по три-четыре позиции. Иногда по пять. Так делать нельзя. Особенно это касается обороны, где он начинает дергать позиции. А ведь эта линия должна быть самой стабильной. Абаскаль — молодой тренер. Для него «Спартак» — первая серьезная команда. У него еще нет опыта работы с клубом, который ставит задачу выиграть чемпионат. Поэтому он немного потерялся. Или не знает. Если руководство хочет, чтобы он работал дальше, — ему надо помогать. Пока он не определит костяк команды и стартовый состав, на кого может опираться, такие матчи будут продолжаться. Нельзя ставить серьезных задач при такой ротации футболистов», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.
В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -