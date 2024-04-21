Гладилин — о работе Слишковича: «Это не понты по бровке бегать, как этот рыжий»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин выразил желание, чтобы московский клуб назначил главным тренером исполняющего обязанности Владимира Слишковича.

«Тут видно по одной игре, что тренер думающий, команда за него бьется, тактика правильная и в процессе игры он может менять ее. С «Зенитом» выпустил Джикию и стал играть в три защитника. При счете 0:0 вряд ли какой тренер рисковал в такой ситуации. Я считаю, что пока у Слишковича все нормально. Здесь не надо будет искать варианты, есть готовый тренер, который понимает, как работать. Это не понты по бровке бегать и скакать, как этот в кепке бегал рыжий», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Слишкович 14 апреля стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. 41-летний специалист входил в тренерский штаб красно-белых с лета 2022 года.