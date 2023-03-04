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Сегодня, 01:41

Гладилин: «Спартаку» надо думать, как сохранить второе место и выиграть Кубок России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-икрок «Спартака» Валерий Гладилин перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Уралом» отметил, что красно-белым не стоит ставить сверхзадач.

— Игра с «Уралом» будет непростая, — цитирует «РБ Спорт» Гладилина. — Сейчас обе команды в хорошем функциональном состоянии. Поле на арене красно-белых тоже в оптимальном состоянии. Но наигранных комбинаций еще мало. Будет много борьбы, единоборств.

— Думаете, на «Спартак» будет оказываться давление, потому что команде нужны только победы, чтобы догнать «Зенит»?

— Красно-белым надо в каждом матче стараться победить. Сверхзадачи не надо ставить. «Зенит» очень мало очков потеряет, у команды огромный потенциал. «Спартаку» надо думать, как сохранить второе место и выиграть Кубок России. Это будет очень хороший результат в сезоне.

После 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает 2-е место, а «Урал» с 21 очком располагается на 10-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-nado-dumat-kak-sohranit-vtoroe-mesto-i-vy-igrat-kubok-rossii-a-ne-o-chempionstve/
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