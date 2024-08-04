Гладилин: «С Барко в «Спартаке» по-новому раскроются Угальде и Зиньковский»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от игры Эсекьеля Барко.

«Думаю, что Угальде и Зиньковский могут по новому раскрыться в «Спартаке» благодаря их взаимодействиям с Барко. Когда в команде появляется человек, который владеет отличной передачей, думает по футбольному и имеет хороший удар, то это огромный плюс для всех.

Все-таки по своей сути Барко — связующий игрок. Благодаря нему все зависимые футболисты «Спартака» могут заиграть по-новому. Тот же Зиньковский, фланговый полузащитник, ему всегда нужен вариант для обыгрыша с партнёром. А Угальде играет на острие, его нужно стабильно снабжать мячами, — сказал Гладилин Legalbet.

25-летний атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта», подписав контракт до лета 2027 года. Хавбек провел два матча за красно-белых и забил один мяч.