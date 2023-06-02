Гладилин: «Думаю, что для «Ростова» и для Карпина четвертое место — уже успех»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

«Думаю, что для «Ростова» и для Карпина четвертое место — уже успех. С тем подбором футболистов, которые у него есть, с тем бюджетом, он борется за медали. И ребята молодцы, и Карпин: смог их мобилизовать и поставить игру с теми исполнителями, которые по всем параметрам уступают конкурентам. В этом матче будет игра на результат, матч непредсказуемый. По всему потенциалу ЦСКА посильнее, у них есть подъем и мотивация. Но у них сидит в головах и тот факт, что они могут выиграть Кубок. Шансы равны, но все же у армейцев есть небольшое преимущество», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между командами пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» с 53 очками занимает 4-ю строчку.