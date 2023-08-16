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Сегодня, 20:42

Гладилин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что в матче с «Зенитом» красно-белые будут допускать ошибки в обороне.

«Конечно. Все-таки у «Зенита» очень сильная атака, а москвичи еще не играли на старте сезона с такими сильными соперниками, у которых есть исполнители высокого класса. Мы видим, что красно-белые пропускают в матчах с любыми соперниками. В игре на Кубок было четыре пропущенных мяча, с «Уралом» три. Так что у «Спартака» есть проблемы при обороне ворот», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гладилина.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 4 тура. «Зенит» идет на 8-й позиции, имея в активе 7 очков.

Матч между командами пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005281661_gladilin_v_matche_s_zenitom_myi_snova_uvidim_oshibki_v_oborone_u_spartaka
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
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 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
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 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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