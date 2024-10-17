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Сегодня, 07:27

Гладилин – о матча «Спартака» и «Краснодара»: «Жду равной игры»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о своих ожиданиях от матча между «Спартаком» и «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ.

«Сейчас команды равны по силам, но гости находятся в лучшей психологической ситуации, потому что у них и положение в таблице получше, и последние результаты. Но «красно-белые» тоже находятся в хорошей форме, так что жду равной игры. Уверен, она будет интересная.

Равные соперники. Может быть любой результат. «Спартак» будет играть дома, поэтому у него будет больше эмоций, но если он опрометчиво побежит в атаку, «быки» могут за это наказать», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 19 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

 

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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