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Гладилин: «Спартак» не является явным фаворитом в игре с «Уралом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Урала» в 18-м туре чемпионата России.

«Спартак» не является явным фаворитом в игре с «Уралом». Клуб из Екатеринбурга показал, что он хорошо подготовлен, не все у «Спартака» отлажено. У красно-белых отсутствует реализация моментов, много технического брака. Думаю, будет очень сложная игра. «Урал» не будет только обороняться. Будет матч на встречных курсах. Простой прогулки не будет. Я бы не советовал им расслабляться", — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 4 марта и пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/03/19882483.shtml?updated
Футбол
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