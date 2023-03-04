Гладилин: «Спартак» не является явным фаворитом в игре с «Уралом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Урала» в 18-м туре чемпионата России.

«Спартак» не является явным фаворитом в игре с «Уралом». Клуб из Екатеринбурга показал, что он хорошо подготовлен, не все у «Спартака» отлажено. У красно-белых отсутствует реализация моментов, много технического брака. Думаю, будет очень сложная игра. «Урал» не будет только обороняться. Будет матч на встречных курсах. Простой прогулки не будет. Я бы не советовал им расслабляться", — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 4 марта и пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.