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Сегодня, 18:57

Гладилин о матче ЦСКА — 2DROTS: «Это реклама российского футбола»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от товарищеского матча ЦСКА — 2DROTS (1:2).

«Придавать значение победе 2DROTS не надо. У ЦСКА идет подготовка к следующим матчам РПЛ. Федотов смотрел какие-то варианты на поле. В этой товарищеской игре не произошло ничего сенсационного.
Медийные команды являются полупрофессиональными. Там играют много профессионалов. Тренировочный процесс у них не на регулярной основе, но в отдельных матчах они могут выстрелить, подготовиться. Такие игры — это реклама российского футбола», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. У 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-v-igre-tsska-2drots-ne-proizoshlo-nichego-sensatsionnogo/
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