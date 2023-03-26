Гладилин о матче ЦСКА — 2DROTS: «Это реклама российского футбола»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от товарищеского матча ЦСКА — 2DROTS (1:2).

«Придавать значение победе 2DROTS не надо. У ЦСКА идет подготовка к следующим матчам РПЛ. Федотов смотрел какие-то варианты на поле. В этой товарищеской игре не произошло ничего сенсационного.

Медийные команды являются полупрофессиональными. Там играют много профессионалов. Тренировочный процесс у них не на регулярной основе, но в отдельных матчах они могут выстрелить, подготовиться. Такие игры — это реклама российского футбола», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. У 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).