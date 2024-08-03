Гладилин — о Маркиньосе в «Спартаке»: «Станкович знает, что делает»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от перехода в московский клуб полузащитника Маркиньоса из «Ференцвароша».

— Я думаю, что Станкович знает, что делает. Если купили — значит нужен. Он играл под руководством Деяна в «Ференцвароше», да и сам тренер выступал в полузащите, поэтому переход вполне логичен. Вероятно, Станкович будет доверять Маркиньосу, поскольку хорошо знает его по прошлому клубу.

Стоит ли теперь что-то делать с Зиньковским, потому что Маркиньос играет на его позиции? Нет, до зимы точно не нужно, а может даже и до конца чемпионата. Конкуренция станет больше, это повысит уровень футболистов. Да и нужно еще посмотреть, точно ли Станкович определит Маркиньоса именно на позицию Зиньковского, — сказал Гладилин.

«Спартак» подписал контракт с Маркиньосом на три года. Бразилец будет выступать за красно-белых под 8-м номером.