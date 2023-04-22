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22 апреля, 23:21

Гладилин: «Победа «Зенита» над «Динамо» закономерна по всем статьям»

Мария Гусева
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (3:1).

«Игра понравилась. «Зенит» сильнее по всем позициям, он играл и играл хорошо, — цитирует «Газета.Ru» Гладилина. — «Динамо» хотело создать в первом тайме оборону с переходами, держалось, пока не нарушило в конце тайма правило и не пропустило мяч. Во втором тайме динамовцы пробовали играть в футбол с «Зенитом», и «Зенит», конечно, имея таких исполнителей как Малком, Клаудиньо, всех перечислять не буду, мог выиграть и с большим счетом.

Был моментик, при счете 2:0 «Динамо» сравняло, и тут началась немного сумбурная игра. Но тут преимущество в классе, в мастерстве, по всем позициям у «Зенита». У петербургского клуба поставлена игра, у «Динамо» ее нет, они бьются, ищут что-то, тренер новый. А Семак уже наладил игру, исполнители все у них в строю, все здоровы. Победа закономерна по всем статьям».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.

Источник: Газета.Ru
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