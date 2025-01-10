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Сегодня, 11:17

Гладилин считает, что у «Спартака» не будет проблем в случае ухода Угальде

Даниил Аршавский
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном трансфере форварда красно-белых Манфреда Угальде в «ПСЖ».

«Пока это все слухи. У Угальде был яркий конец первого отрезка чемпионата и если будут хорошие варианты — идти надо. Пока он не готов к «ПСЖ», но его могут взять, как перспективного нападающего. Как на «Спартаке» отразиться возможный уход Угальде? Никаких проблем не будет. На эти деньги можно спокойно кого-то купить, даже еще дешевле», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

22-летний костариканец присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Угальде забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
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