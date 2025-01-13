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Сегодня, 10:38

Гладилин: «Динамо» нет смысла кого-то приобретать, надо выходить из положения теми, кто есть»

Даниил Аршавский
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Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин посоветовал бело-голубым не приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Всегда нужно укрепление в лице сильных футболистов, но сильные сейчас в Россию не поедут. У «Динамо» состав довольно ровный, все игроки высокого класса. Они способны бороться за медали и текущим составом. Надо выходить из положения теми, кто есть», — цитирует Гладилина Legalbet.ru.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками за 18 матчей. 2 февраля московская команда на выезде сыграет с «Ростовом». Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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