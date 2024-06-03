Гладилин: «Сезон Соболева оценю на тройку с минусом — он не участвовал ни в каких бомбардирских гонках»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в прошедшем сезоне.

«Для Соболева это был неудачный сезон, как и для всего «Спартака». Он нападающий, но при этом не участвовал ни в каких бомбардирских гонках, голевыми передачами тоже не блистал. Поэтому сезон Соболева оценю на тройку с минусом, и это еще с натяжкой», — цитирует Гладилина Legalbet.

По мнению специалиста, в минувшем сезоне Соболев сыграл гораздо ниже своих возможностей.

«Он сейчас находится в самом расцвете сил и должен быть настоящим лидером команды, бороться за бомбардирские призы. Вот Тюкавин — молодой парень, но забил почти в два раза больше Саши. Поэтому это был неудовлетворительный сезон для Соболева», — добавил он.

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев сыграл за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 результативными передачами.