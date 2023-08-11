Гладилин предположил, каким составом выйдет «Спартак» на матч с «Уралом»

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящей встречи команды с «Уралом» из Екатеринбурга.

«На матч с «Уралом» выйдет тот же состав, который играл в Казани с «Рубином». Костяк будет этот. Тактических новшеств не предвидится. Зато вернутся в строй Джикия и Литвинов», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Урал» — четвертый (семь очков).

Встреча состоится сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.