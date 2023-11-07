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Сегодня, 10:59

Гладилин прокомментировал эпизод с переодеванием шарфов Черчесовым в матче «Локомотив» — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал эпизод с переодеванием шарфов Станиславом Черчесовым на матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1).

«Намекал ли на что-то Черчесов, надевая шарф сначала «Локомотива», а потом «Спартака», или он просто играл с аудиторией? Черчесов заигрывает со всеми руководителями, которые могут предложить ему работу. Будь то «Локомотив», «Спартак» или другие клубы, которые в нем нуждаются. Он сейчас безработный тренер, который уже готов вновь приступить к работе. Думаю, он намекает клубам, что готов к предложениям», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Черчесов в первом тайме сидел на трибуне в шарфе «Локомотива», а после перерыва надел шарф «Спартака». Известный по выступлениям за «Спартак» вратарь в начале карьеры провел сезон в «Локомотиве».

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Источник: https://legalbet.ru/news/cherchesov-zaigrivaet-s-rukovoditelyami-kotorie-mogut/
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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