Гладилин: «Если «Спартак» завершит чемпионат в пятерке — это не будет трагедией»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«У Абаскаля сейчас один вариант, потому что даже второе место считаю нереальным в этом чемпионате. Для этого «Краснодар» и «Зенит» должны провалиться, а предпосылок к этому нет. Конкуренты, наоборот, усиливаются. Так что предстоит борьба за третье место, причем в этой гонке считаю фаворитом «Динамо». Если «Спартак» завершит чемпионат в пятерке — это не будет трагедией. Таков сейчас уровень команды», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

Абаскаль с июня 2022 года тренирует «Спартак». В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.