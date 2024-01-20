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Сегодня, 07:44

Гладилин: «Если «Спартак» завершит чемпионат в пятерке — это не будет трагедией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«У Абаскаля сейчас один вариант, потому что даже второе место считаю нереальным в этом чемпионате. Для этого «Краснодар» и «Зенит» должны провалиться, а предпосылок к этому нет. Конкуренты, наоборот, усиливаются. Так что предстоит борьба за третье место, причем в этой гонке считаю фаворитом «Динамо». Если «Спартак» завершит чемпионат в пятерке — это не будет трагедией. Таков сейчас уровень команды», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

Абаскаль с июня 2022 года тренирует «Спартак». В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536894_gladilin_esli_spartak_zavershit_chempionat_na_pyatom_meste__eto_ne_budet_tragediey
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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