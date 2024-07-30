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Сегодня, 12:56

Гладилин заявил, что Станкович пока разбирается с составом «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, чем занимается новый главный тренер Деян Станкович на старте текущего сезона.

«Последний матч с «Химками» показал, что Станкович пока разбирается с составом. Потому что, если в команде 20 с лишним человек и все считают себя игроками стартового состава, то такого быть не должно. Вот тренер постепенно и определяется», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 1 победой при 1 поражении в 2 матчах.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Спартак (Москва)
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