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Сегодня, 07:35

Гладилин прокомментировал ничейный результат ЦСКА и «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Впечатления от игры очень хорошие. Предполагалось, что матч будет принципиальным для команд, ведь это дерби, так оно и вышло. Было много единоборств, были и технические ошибки и много брака, но обе команды стремились выиграть, это было видно. В первом тайме более ярко играл ЦСКА, а во втором было преимущество «Спартака», но результат закономерен. У команд были моменты, дерби получилось ярким и хорошим», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России-2022/23 занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-futbolisty-tsska-hoteli-vy-klyuchit-iz-igry-promesa/
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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