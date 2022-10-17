Гладилин прокомментировал ничейный результат ЦСКА и «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Впечатления от игры очень хорошие. Предполагалось, что матч будет принципиальным для команд, ведь это дерби, так оно и вышло. Было много единоборств, были и технические ошибки и много брака, но обе команды стремились выиграть, это было видно. В первом тайме более ярко играл ЦСКА, а во втором было преимущество «Спартака», но результат закономерен. У команд были моменты, дерби получилось ярким и хорошим», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России-2022/23 занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.