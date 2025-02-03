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Сегодня, 11:01

Гладилин прокомментировал переход Помазуна в «Спартак»

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин «Евро-Футбол.Ру» рассказал о подписании контракта с вратарем Ильей Помазуном.

— «Спартак» объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Помазуном на 2,5 года. Как оцените такое усиление вратарской позиции?

— Это очень хорошее приобретение и удачное. Он будет страховать Максименко. Это квалифицированный вратарь, который может подстраховать, если у Александра возникнут какие-то проблемы.

— Как считаете, Помазун сильнее Селихова, который покинул «Спартак»?

— Сложно судить по голкиперам. У Ильи хорошая квалификация, и вообще у нас очень сильная вратарская школа. Думаю, по классу они примерно равны.

— Как вообще оцениваете уровень этого голкипера? Он больше 100 матчей провел за «Урал» и 10 — за ЦСКА.

— Очень хороший уровень и школа. Квалификация большая. Он будет хорошим сменщиком Максименко.

— Примечательно, что папа Ильи играл за «Спартак» в 1993 году и стал чемпионом России. Как думаете, болельщики примут Илью? Например, Медину, Чернова из ЦСКА приняли.

— Конечно. Как только он начнет играть за команду, они его примут и полюбят. Будет ли он играть только в Кубке России — это решит тренерский штаб. Сначала начнут Илью втягивать. Важно будет найти взаимопонимание с защитной линией. И все будет зависеть от результата. Он начнет со второстепенных матчей. Правда, сейчас таких не видно. Каждая встреча для «Спартака» будет ключевой, — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

2 февраля «Спартак» объявил о трансфере 28-летнего вратаря из ЦСКА.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.
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Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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