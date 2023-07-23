Сегодня, 21:25
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу красно-белых в первом туре РПЛ над «Оренбургом» (3:2).
«Игра была непростой. У «Спартака» изначально вырисовывались проблемы в центре обороны, так оно и вышло. Могли пропустить и больше — «Оренбург» остро контратаковал. Впрочем, хочу похвалить игроков «Спартака» — они молодцы, старались сегодня и проявили характер. Но пока поставленной игры не видно. Думаю, что Абаскаль пока не определился с составом», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».
Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.
«Оренбург» в следующем матче на выезде сыграет с «Рубином» 30 июля, начало — 15.00 мск.