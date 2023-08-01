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Сегодня, 13:19

Гладилин рассказал, чем его порадовал «Спартак» в матче с «Балтикой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче второго тура РПЛ с «Балтикой» (2:1).

«Действия «Спартака» в матче с «Балтикой» понравились. Команда вышла играть на результат и побеждать. Пока не все получается. На многих позициях меняются футболисты, и идеальной сыгранности нет. Но видно, что ребята мобилизованы и стремятся побеждать. Это радует. А то, что в начале чемпионате налажены еще не все связи, это нормально. Есть проблемы в обороне. Над этим нужно поработать. «Спартак» добыл 3 очка против добротного соперника. Команда на правильном пути. Так и нужно продолжать», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 в РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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