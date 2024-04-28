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Сегодня, 07:37

Гладилин: «Локомотив» идет по верному пути. Команда двигается, играет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Спартак» может сыграть и в три защитника, и в четыре — Слишкович показал разные варианты перестроения обороны в тех матчах, в которых уже успел отработать, так что проблем с тем, как сыграть, у них не будет. То, что «Локомотив» напропускал в Нижнем Новгороде, — есть явные недоработки в этом моменте. Но в целом они идут по верному пути, команда двигается, играет, строит современный стиль, перестала зависеть от Дзюбы — это очень многое», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

После 25 туров «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 41 очком находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 28 апреля и начнется в 16.15 по московскому времени.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/27/22889545.shtml
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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