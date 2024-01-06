Гладилин рассказал, как российским игрокам попасть в европейский клуб

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, как российскому игроку попасть в топ-5 европейских чемпионатов.

«Прежде всего, перед тем, как уехать в хороший чемпионат, ты должен стать здесь хорошим футболистом. Просто так уехать в топ-5 чемпионат нельзя. Здесь все взаимосвязано. Футболист должен стать ведущим игроком своего клуба, игроком национальной сборной. Только тогда у тебя есть шансы попасть в хороший чемпионат», — цитирует Гладилина «Vprognoze.ru».

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в период с 1 по 3 марта 2024 года. Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».