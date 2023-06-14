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Гладилин рассказал, какие команды будут бороться с «Зенитом» за победу в РПЛ в следующем сезоне

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, кто сможет составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне РПЛ.

«Будут стараться побороться с «Зенитом» ЦСКА и «Спартак». Не знаю, будут ли другие команды составлять конкуренцию. У «Зенита» поставленная игра, стабильный состав. Если «Зенит» сохранит состав, то «Спартаку» и ЦСКА нужно будет усиляться. Шансы теоретические есть, но их будет мало, если не будет поставлена игра», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Серебряные медали РПЛ завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/14/20667398.shtml
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