Гладилин рассказал о мотивации «Зенита» в матче с «Динамо»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями о предстоящем матче 24-го тура РПЛ, в котором сойдутся петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

«Конечно, «Зенит» — фаворит. Чемпионство не обсуждается, думаю, уже несколько туров. Такой большой отрыв, и потерять столько очков... И кто-то из преследователей должен набрать максимальное количество, это нереально. С чемпионством все понятно, а вот игра... «Динамо» будет мотивировано, да и «Зенит» тоже. Были у них небольшие проблемы в игре, травмы игроков, а теперь команда должна показать хорошую игру. Петербуржцы сейчас в хорошей форме, все вернулись в строй, мотивированы. К тому же, мотивация, наверно, заключается в том, что в Кубке «Динамо» обыграло «Зенит». Петербуржцы не выйдут с шапкозакидательским настроением, а будут играть серьезно, в полную силу», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Поединок состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

После 23 туров национального первенства «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 55 очками, «Динамо» идет на пятой строчке, набрав 39 баллов.