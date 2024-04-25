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Сегодня, 09:52

Гладилин рассказал, почему у «Спартака» проблемы с результативностью

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что проблемы с результативностью красно-белых связаны с исполнительским мастерством.

«Сомнений в том, что Квинси очень качественный игрок и сильный футболист, думаю, ни у кого не возникает. Проблемы с результативностью у «Спартака» связаны, по моему мнению, с исполнительским мастерством у футболистов. Над этим игрокам атаки красно-белых нужно больше работать на тренировках», — сказал Гладилин Legalbet.

В нынешнем чемпионате России лучшим бомбардиром «Спартака» является Квинси Промес, на его счету шесть голов в 17 матчах. Ближайшим преследователем нидерландца является Александр Соболев, у россиянина пять забитых мячей за 21 игру.

Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. В марте стало известно об аресте Промеса по запросу прокуратуры Нидерландов. Игроку грозит экстрадиция на родину.

Источник: https://legalbet.ru/news/gladilin-rasskazal-nad-chem-napadayushim-spartaka/
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