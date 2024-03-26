Гладилин рассказал сценарий, при котором «Спартак» сможет войти в число призеров РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, в каком случае московская команда сможет побороться за призовые места в РПЛ.

«Здесь чисто логически можно посчитать. Если «Спартак» выиграет все матчи, которые остались, а команды из топ-3 будут проигрывать, тогда у красно-белых будет шанс. Только шанс! Занять хотя бы третье место, но это не серьезно для такой команды», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко в 20 матчах. Лидирует «Зенит» с 40 баллами.