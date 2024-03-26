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26 марта, 23:31

Гладилин рассказал сценарий, при котором «Спартак» сможет войти в число призеров РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, в каком случае московская команда сможет побороться за призовые места в РПЛ.

«Здесь чисто логически можно посчитать. Если «Спартак» выиграет все матчи, которые остались, а команды из топ-3 будут проигрывать, тогда у красно-белых будет шанс. Только шанс! Занять хотя бы третье место, но это не серьезно для такой команды», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко в 20 матчах. Лидирует «Зенит» с 40 баллами.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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