Гладилин считает, что «Ахмат» может обыграть «Краснодар»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался о предстоящих матчах восьмого тура РПЛ.

««Ахмат» сейчас на хорошем ходу, и для меня не будет сенсации, если он выиграет. Он будет играть дома, и поэтому назову его фаворитом. Не сомневаюсь, что «Ахмат» не проиграет», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 7 матчах. «Ахмат» — 10-й (10 очков).

Матч «Ахмат» — «Краснодар» пройдет 16 сентября. Начло — в 16:30.