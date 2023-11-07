Гладилин считает, что ЦСКА получит медали РПЛ, если станет стабильнее

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин после матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» заявил, что армейский клуб имеет все шансы на то, чтобы закрепиться в группе лидеров.

«У ЦСКА удачно сложился второй тайм, они великолепно забили два мяча и победили. Не думаю, что «Пари НН» их забоялся. Для них и так текущее положение в турнирной таблице является очень хорошим. Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится. Но пока в этом уверенности у меня нет, не хватает им стабильности», — приводит слова Гладилина «Газете.Ru».

После 14 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).