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Сегодня, 17:18

Гладилин: «Джикия сейчас находится в самом расцвете сил и может показывать хороший футбол»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о будущем экс-защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Думаю, для Джикии найти новый клуб — не такая большая проблема. Полагаю, что сам Георгий и его агент ищут достойные варианты для продолжения карьеры. Потому что после «Спартака» нужно уходить именно достойно. Джикия сейчас находится в самом расцвете сил и может играть, показывая хороший футбол. Ему просто нужно найти подходящую команду и условия — это главное. Мастерство у Георгия никуда не делось, он все еще считается очень качественным футболистом по меркам чемпионата России», — цитирует Гладилина Legalbet.

1 июля Джикия стал свободным агентом после окончания контракта с «Спартаком». На счету 30-летнего футболиста 5 забитых мячей и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду. Он играл за красно-белых с 2017 года.

Источник: Legalbet
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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