Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:31

Гладилин: «Глушаков не помешает «Ростову», он лидер и знает, как побеждать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин предположил, сможет ли полузащитник Денис Глушаков остаться в «Ростове» после окончания сборов.

«Глушаков еще может играть в футбол на уровне РПЛ. Карпин и Онопко сами долго играли на высоком уровне. Глушаков может помочь «Ростову», он лидер и знает, как побеждать. Для Дениса хороший вариант показать себя в «Ростове» и потом заняться тренерской деятельностью в клубе. Год или два Глушаков еще может играть за «Ростов». Денис не помешает ростовчанам», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Ранее 36-летний Глушаков сообщил, что поедет на второй сбор «Ростова». В середине января полузащитник прошел медосмотр в команде и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах. Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-glushakov-ne-pomeshaet-rostovu-on-lider-i-znaet-kak-pobezhdat/
Денис Глушаков
Футбол
ФК Ростов
Обсудить
Читайте также
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Туктамышева заработала 200 тысяч рублей за один прыжок на чемпионате России
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Зенит» разгромил корейский «Чонбук Моторс», Педро отличился во втором матче подряд
«Крылья Советов» на сборе в Турции обыграли македонский «Гостивар»
Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «На сборах идет хорошая плановая работа»
«Факел» на сборе в Турции обыграл словенский «Копер»
«Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Акрону»
Губерниев — о возможном переходе Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»: «Все зависит от условий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Стала известна дата вынесения приговора Промесу по делу о контрабанде наркотиков