Гладилин считает, что Литвинов может стать капитаном «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин сказал, сможет ли в будущем Руслан Литвинов стать капитаном красно-белых.

«У Литвинова видны лидерские качества. Сможет ли он стать капитаном «Спартака»? Если будет себя хорошо проявлять за команду. Нужно быть лидером не только на футбольном поле, но и за его пределами. Когда Руслан будет основным футболистом в сборной России, тогда и станет лидером «Спартака», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

22-летний Литвинов выступает за «Спартак» с сентября 2021 года. Всего за московский клуб он провел 79 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.