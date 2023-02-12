Гладилин считает, что Мамаев рано завершил карьеру футболиста

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на решение Павла Мамаева завершить карьеру.

«Это его решение. Видимо, не было хороших вариантов. Он поиграл в футбол, был в хорошем клубе. Возможно, он чувствует, что на хорошем уровне он играть не может, а доигрывать он не видит смысла. Но ушел из футбола он рано. Он еще не в том возрасте, чтобы заканчивать. Видимо, ему есть чем заниматься», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Последним клубом 34-летнего футболиста были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.