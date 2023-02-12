Гладилин считает, что Мамаев рано завершил карьеру футболиста

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на решение Павла Мамаева завершить карьеру.
«Это его решение. Видимо, не было хороших вариантов. Он поиграл в футбол, был в хорошем клубе. Возможно, он чувствует, что на хорошем уровне он играть не может, а доигрывать он не видит смысла. Но ушел из футбола он рано. Он еще не в том возрасте, чтобы заканчивать. Видимо, ему есть чем заниматься», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».
Последним клубом 34-летнего футболиста были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».
Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.