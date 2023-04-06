Гладилин: «Не знаю, почему «Спартак» не поздравил Федуна с 67-летием. Никаких конфликтов быть не может»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин предположил, почему красно-белые в соцсетях не поздравили бывшего владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.

«Не знаю, почему «Спартак» не поздравил Леонида Арнольдовича с 67-летием. Он много сделал для клуба. Думаю, к нему в команде все хорошо относятся. Есть ли какой-то конфликт между клубом и Федуном? Нет, никаких конфликтов быть не может. Леонид Арнольдович сам изъявил желание уйти. Тут никаких конфликтов нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

5 апреля Федуну исполнилось 67 лет. Он являлся владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год.