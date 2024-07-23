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Сегодня, 17:18

Гладилин — об ошибке Максименко в матче с «Оренбургом»: «Это не только его вина»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что при втором голе «Оренбурга» в ворота «Спартака» (2:0) вина не только на вратаре красно-белых Александре Максименко.

«Никаких проблемы не было. Максименко допустил ошибку, но не только на нем вина. Умяров, с которым он разыгрывал мяч, отдал ему, а из-под него выбежал соперник. Здесь вину нужно делить на игрока, на которого отдавал и на Максименко, который начинал атаку через пас», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

Во втором туре «Спартак» сыграет против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Максименко
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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