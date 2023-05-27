Гладилин: «Шансы у «Ростова» на медали есть, но все будет зависеть от того, как сыграют «Спартак» и ЦСКА»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективы «Ростова» навязать красно-белым борьбу за медали в оставшихся двух турах РПЛ.

«Шансы у «Ростова» есть, но ему нужно выигрывать два матча, и все будет зависеть от того, как сыграют «Спартак» и ЦСКА. Сам «Ростов» решить вопрос медалей уже не может: надо обязательно выигрывать и ждать, чтобы кто-то из конкурентов допустил ошибку. Шансы у ростовчан из этой тройки самые низкие. Скорее, они с «Ахматом» разыграют четвертое-пятое места», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Ростовская команда с 50 очками расположилась на 4-й позиции.