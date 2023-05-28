Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:08

Гладилин: «Сафонов сильнее Агкацева, Матвей уже опытный вратарь»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин сравнил двух голкиперов «Краснодара» Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.

«Не согласен, что Агкацев увереннее Сафонова. Матвей уже опытный вратарь, у него есть мастерство. Да, Агкацев сыграл в одном матче хорошо, но как дальше все пойдет, зависит только от Станислава. Агкацев — способный голкипер, с хорошей реакцией, но сравнивать Сафонова и Агкацева рано. Матвей сильнее и в расцвете сил. То, что Агкацев себя проявил в матче с «Краснодаром», это лично для него хорошо, полезный опыт», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В текущем сезоне 24-летний Сафонов провел 26 матчей в РПЛ за «Краснодар», пропустил 41 мяч и 7 игр отстоял на ноль. На счету 21-летнего Агкацева 3 матча в чемпионате России, в двух из которых он сохранял ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-safonov-sil-nee-agkatseva-u-matveya-uzhe-est-masterstvo/
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российско-украинский финал не в нашу пользу. Но на «Ролан Гаррос» все может быть по-другому
Российского паралимпийца дисквалифицировали за политику. Причина — сообщения в соцсетях
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Абаскаль: «Эта ничья с привкусом поражения»
«Факел» — «Крылья Советов»: Мендель открыл счет
Юран: «Хочу попросить СМИ не принижать заслуги нашей команды»
Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Юран рассказал, кому из игроков «Спартака» уделил особое внимание при разборе соперника
Юран — о матче со «Спартаком»: «Ничья в Москве дорогого стоит. Соперник был мотивирован»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, 29-й тур: «Динамо» — «Локомотив», «Ростов» — «Ахмат» и другие матчи

Рыжиков отказался от приглашений в клубы РПЛ и будет учиться на лицензию Pro