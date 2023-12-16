Гладилин считает, что система «осень-весна» не подходит российскому футболу

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, стоит ли проводить чемпионат России по системе «осень-весна».

«В нашем чемпионате летом перерыв. Такого быть не должно. Играть надо летом. Подстраиваться под Европу можно, но нужна инфраструктура, а у нас ее нет. Нам система «осень-весна» не подходит. Игра в мороз плохо сказывается на качестве российского футбола. Не у всех условия, как в Санкт-Петербурге, в Москве их даже нет. Что уже говорить о регионах. Переход на нынешнюю систему еще давно придумал Лобановский. Тогда он хотел, чтобы клубы подстраивались под еврокубки. Сейчас у нас с этими международными турнирами проблема. Нам нужно играть в футбол в хороших условиях, чтобы футболисты прогрессировали», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Решение о переходе на систему «осень-весна» было принято в сентябре 2010 года большинством голосов членов исполкома.