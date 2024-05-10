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Сегодня, 08:41

Гладилин считает, что Слишкович заслужил награду лучшему тренеру апреля в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

9 мая стало известно, что 41-летний босниец признан лучшим тренером апреля в РПЛ.

«Слишкович заслужил эту награду. При нем команда не проиграла ни одного матча при условии, что Владимир только начал исполнять обязанности главного тренера, это тоже весьма непросто. Он хорошо себя проявил и заслужил похвалу, это точно», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Слишкович возглавил «Спартак» 14 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством специалиста команда обыграла «Ростов» (5:1) и «Локомотив» (3:2), а также сыграла вничью с ЦСКА (0:0).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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