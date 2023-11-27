Гладилин считает, что Соболеву надо развивать ассистентские качества

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру Александра Соболева в последних матчах за «Спартак».

«Основная работа Соболева — забивать голы. В матче с «Балтикой» он проявил качества ассистента. К нему было приковано большое внимание, но Александр хорошо подыгрывал, великолепно выступил в тех моментах. Ему надо развивать ассистентские качества, но Соболев должен забивать голы. Для Соболева эталон — это Харри Кейн. Англичанин отходит назад, делает голевые передачи, успевает на все мячи. Кейн — лучший бомбардир лиги, но он и как ассистент хорош. Соболеву надо найти золотую середину. От него ждут завершения в атаке. Ему не надо перестраиваться на разыгрывающего футболиста, он центральный нападающий», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел 13 матчей за «Спартак» в чемпионате России, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.