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Сегодня, 20:17

Гладилин считает, что Соболеву надо развивать ассистентские качества

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру Александра Соболева в последних матчах за «Спартак».

«Основная работа Соболева — забивать голы. В матче с «Балтикой» он проявил качества ассистента. К нему было приковано большое внимание, но Александр хорошо подыгрывал, великолепно выступил в тех моментах. Ему надо развивать ассистентские качества, но Соболев должен забивать голы. Для Соболева эталон — это Харри Кейн. Англичанин отходит назад, делает голевые передачи, успевает на все мячи. Кейн — лучший бомбардир лиги, но он и как ассистент хорош. Соболеву надо найти золотую середину. От него ждут завершения в атаке. Ему не надо перестраиваться на разыгрывающего футболиста, он центральный нападающий», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел 13 матчей за «Спартак» в чемпионате России, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-sobolevu-nado-razvivat-assistentskie-kachestva-dlya-nego-e-talon-e-to-harri-kejn/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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